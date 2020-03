E’ nata il 12 marzo, ed è stata sin da subito disponibile online

A.T.B. acronimo di Andrà tutto bene è la canzone creata per dare speranza

Nel periodo in cui le nostre menti vengono assillate dalla parola Coronavirus, la cantautrice Federica Carminati in arte Fez, nei giorni scorsi ha composto e cantato parole e note di speranza. A.T.B. è l’acronimo di “Andrà tutto bene” uno dei messaggi più noti in questi giorni a livello nazionale, insieme a “Io resto a casa”. E’ proprio mentre “restava a casa” che Fez, bergamasca di origine, ma viso noto nel bresciano per le serate live e per alcune di karaoke in noti locali, che ha dato vita al brano musicale.

Com’è nata

Come dice Vasco Rossi in una sua nota canzone “Le mie canzoni nascono da sole vengono fuori già con le parole” ma nel caso di Fez, a differenza appunto di Vasco, la canzone non è per te, ma per tutti noi. A raccontare com’è andata è proprio lei. “Quel mattino avevo delle frasi che mi bazzicavano in testa. Le ho messe su carta e poi è nata la musica, ho creato una base con gli strumenti a disposizione in case – ha raccontato la cantautrice 34 enne, componente del duo acustico “Noeffez” e a breve co-fondatrice di una band tutta al femminile – Il tutto voleva e vuole essere un messaggio di speranza da condividere, in modo del tutto naturale e semplice”. Anche il video è stata una semplice raccolta di immagini di questo periodo e messe in sequenza grazie all’amica Chiara Stanislao.

Il pezzo è online

L’obiettivo è portare le persone a sperare attraverso il potere incredibile della musica. Nessun limite. Il pezzo è accessibile a tutti online insieme ad altri scritti precedentemente e anch’essi accessibili sul suo canale ufficiale YouTube “Federica Carminati”. Una volta finito questo periodo non ha negato che il pezzo possa essere cantato in alcune delle sue serate, magari proprio con la futura band in rosa.

