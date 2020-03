In questo periodo in cui non possono stare con i loro piccoli alunni, hanno deciso di far sentire la loro vicinanza attraverso un libricino illustrato per far comprendere meglio quanto sta accadendo

A Pontevico nasce un librino illustrato per spiegare il coronavirus ai bambini

Come spiegare il Coronavirus ai bambini? Ci hanno pensato Vanessa Ferrari e Michela Sbaraini, rispettivamente pedagogista e insegnate della scuola dell’infanzia Ugoni, hanno sfruttato la possibilità di lavorare in smart-working per offrire uno spunto ai piccoli alunni dell’asilo pontevichese.

L’idea

“Abbiamo creato una sorta di opuscolo con il desiderio di dare un supporto divulgato in modo virtuale ma che può essere stampato anche su carta nel formato preferito – hanno spiegato le autrici – Il libricino di poche pagine ma con i passaggi salienti di quanto sta accadendo contiene disegni accompagnati da frasi brevi e semplici così da esser fruibile visivamente ai piccoli e in un fluente racconto ai grandi. E’ importante spiegare ai piccoli questo insolito periodo e questo virus cattivo che ha fatto chiudere le scuole, che non fa uscire le persone dalle proprie case, che non ci fa incontrare amichetti e parenti”.

E’ subito piaciuto

Dopo la creazione della storia Vanessa e Michela hanno subito fatto la “prova del nove”.

“Abbiamo lavorato a distanza e scambiandoci i file online. Anche noi in questo periodo siamo a casa con le nostre bimbe e così quale occasione migliore per far valutare il nostro lavoro a due esperte? Una volta ultimato il libricino lo abbiamo fatto vedere alle nostre bimbe: Mia e Camilla. L’obiettivo era capire la facilità del primo approccio alla storia ed è andato tutto al meglio. Entrambe le nostre figlie (di età diverse) hanno avuto una comprensione immediata della situazione e l’occasione per scoprire un modo diverso per vivere la socialità tradizionale”.

La bimba di Michela, Camilla, ha contribuito anche alla stesura dello stesso.

Divulgato alle famiglie

Il libricino è stato divulgato alle famiglie nei giorni scorsi in versione pdf tramite dispositivi digitali e app di messaggistica e in molti hanno apprezzato questa duplice lettura adatta a tutti, contenenti anche gli aspetti più importanti delle misure di sicurezza emanate dagli enti competenti. Passare qualche minuto insieme e scoprire questa storia sarà una bellissima esperienza sia per i grandi che per i piccoli.

