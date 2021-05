Paura a Travagliato, nel primo pomeriggio. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme in via Napoleone.

A fuoco il tetto di un caseggiato in ristrutturazione

Fortunatamente non ci sono feriti, ma se ci fossero state delle persone all’interno del caseggiato, sarebbe potuta finire diversamente. L’allarme è scattato subito dopo l’ora di pranzo. A Travagliato, in via Napoleone, nonostante la pioggia battente di oggi ha preso fuoco una porzione di tetto di un caseggiato che al momento si trova in fase di ristrutturazione. Immediata è stata la chiamata ai pompieri: sul posto si sono precipitate le squadre di Chiari e di Brescia, entrambe con ben due mezzi. L’intervento è durato circa due ore, ma sono ancora al vaglio le cause dell’incendio.