30 anni di Polizia Locale a Trenzano con l’agente Bendini

30 anni di Polizia Locale a Trenzano con l’agente Bendini festeggiati in settimana con amici e colleghi. Mercoledì 15 luglio si è festeggiato (nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19) negli spazi del municipio di Trenzano, in via Vittorio Veneto. La ricorrenza ha visto i 30 anni di lavoro dell’agente Licia Bendini

Dal 12 luglio 1990 ad oggi

La data esatta di inizio dell’impiego della colonna portante della Polizia locale di Trenzano fu il 12 luglio 1990. Il primo cittadino Italo Spalenza ha consegnato un attestato al merito alla storica vigilessa. Presente l’Amministrazione, i colleghi, i militari della vicina stazione dei carabinieri di Trenzano e il personale del municipio. Il primo cittadino ha elogiato così per il lavoro svolto la Bendini:”Il Sindaco e l’Amministrazione ringraziano Licia per il servizio che ha svolto e continua a svolgere in favore della nostra comunità”.

Il grazie della comunità corre anche via social

Anche sui social i trenzanesi e i cossiranesi hanno voluto ringraziare l’agente. Tanti i saluti che sono arrivati anche sulle pagine social dell’Amministrazione. Nel numero del Chiariweek di domani anche alcune foto vintage del servizio della Locale trenzanese per ricordare questo anniversario.